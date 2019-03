Meghalt egy 7 éves jánoshalmi fiú, ráesett egy matrac - fotók

–

Meghalt egy 7 éves jánoshalmi fiúközölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság.bejelentés érkezett a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába március 5-én 14 óra 40 perckor, miszerint egy jánoshalmi ház udvarában egy matrac ráesett egy 7 éves gyerekre. Az orvosi ellátás ellenére 16 óra 30 perckor meghalt a fiú.Úgy tudjuk, hogy a kisfiú az udvaron játszott, amikor egy régi ágynak a matraca ráesett a fejére. A tragédia a nagyszülőknél történt, azt egyelőre nem lehet tudni hogy a baleset időpontjában a gyermek egyedül volt-e. Két mentőautó is érkezett a házhoz, nem sokkal később pedig mentőhelikopter is leszállt és próbálták újraéleszteni a kisgyereket, de már nem tudtak rajta segíteni. Czeller Zoltán polgármester úgy nyilatkozott, ha a család segítséget kér, akkor mindenben támogatják őket, ahogy azt eddig is tették, hasonló esetekben. Mivel a haláleset körülményeit büntetőeljárás keretében a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja, sem a rendőrség sajtóosztálya, sem a mentők nem adtak bővebb felvilágosítást a balesettel kapcsolatban.