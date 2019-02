Súlyos baleset történt Solton

A balesetben a kisteherautó vezetője megsérült, őt a mentők a kecskeméti kórházba szállították. Úgy tudjuk, a cseh rendszámú kisbusz fékezés nélkül hajtott be a STOP táblás kereszteződésbe, ahol oldalról belecsapódott egy magyar kamionba. A tehergépkocsi egy villanyoszlopnak is nekicsúszott az ütközés következtében, ezért az áramszolgáltató munkatársai is a helyszínre érkeztek. A solti hivatásos tűzoltók áramtalanították a sérült járműveket. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt az utat teljes szélességében lezárták, emiatt jelentős torlódás alakult ki az 52-es főút solti szakaszán.