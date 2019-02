Virágot akart lopni, rablás lett belőle - aztán mehet a börtönbe

Fotó: police.hu

2018 áprilisában egy ismeretlen megjelent egy kecskeméti társasházban. A rendelkezésre álló adatok szerint a lépcsőházból eltulajdonított három cserepes növényt közel 20 ezer forint értékben. Az egyik lakás tulajdonosa a férfit meglátta, és felszólította, hogy hagyja ott a virágokat és távozzon. Az ismeretlen a felszólításnak nem tett eleget, az idős embert könyökével félrelökte, és a növényekkel együtt menekült. A sértett utána ment, a tettes ekkor megpróbálta megütni - miközben fenyegette -, aminek hatására áldozata hagyta őt távozni.A növények eltulajdonítását egy nő is észlelte, aki a lépcsőház bejárati ajtajánál próbálta feltartóztatni a tettest. A férfi őt is ellökte, aki az erőfölény miatt nem ellenkezett tovább, így az ismeretlen a virágokkal együtt elmenekült.Az igazságügyi orvosszakértő véleménye alapján az asszony és az idős férfi – a dulakodás eredményeként – könnyű sérülést szenvedett.A kecskeméti rendőrök rövid időn belül beazonosították, és még aznap elfogták R. Bélát, akit kihallgatását követően rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vettek.A nyomozók a férfit további négy bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják. Kiderült, hogy a gyanúsított a rablást megelőzően ugyanabból a lépcsőházból még aznap másik két lakó virágát is eltulajdonította. Ugyanekkor egy másik közeli társasház folyosójáról használati cikkeket lopott, és a tárolóból is megpróbált értékeket magával vinni.A helyi gyanúsított ügyében a Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.