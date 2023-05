Több tucat virágot és számos mécsest helyeztek el a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Oktatási Központjánál, annak a negyedik évfolyamos tajvani diáklánynak az emlékére, akivel vélhetőleg féltékeny barátja végzett édesapja vadászpuskájával. Az esetről még mindig nem sok mindent tudni biztosan, a rendőrség is csak annyit jelentetett meg május 13-án, hogy két holttestet találtak, a többi információról az RTL számolt be. A Dankó Pista utcai társasház egyik földszinti lakását bérlő tajvani diáklány nagyon csendes volt, akár csak a barátja, akiről később annyi derült ki, hogy betegesen féltékeny lehetett a lányra, akivel apja vadászpuskájával végzett, majd a fegyvert maga ellen fordította. A környéken lakók mindössze öt tompa puffanásra lettek figyelmesek az ominózus napon. A rendőrök május 13-án fedezték fel a két holttestet, miután a férfit rokonai nem tudták elérni, bejelentést tettek. Az informatikusként dolgozó férfi nem lakott a lánynál, de sok időt töltött ott. A feltételezett gyilkost a tragédia előtt néhány nappal bocsájtották el a munkahelyéről, talán ez is közrejátszhatott a történtekben – írja a webrádió.hu.