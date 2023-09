Egyre durvábban, elszántabban támadják a határkerítést: bármi áron, bármilyen eszközzel át akarnak jutni a magyar határon a migránsok, ráadásul egyre többen.

Fotó: Foto: CSG

Ennek kapcsán beszédes videót tett közzé a magyar kormány:

Elrendelte a letartóztatását a bíróság annak a fiatalkorú török állampolgárnak, aki csütörtökön a déli határkerítésnél fegyverrel fenyegette a magyar rendőröket. A férfi csőre töltött, éles lőfegyvert fogott az egyenruhásokra, hogy ne tudjanak vele szemben intézkedni. Fél nappal később a közelben fogták el. Azt az embercsempészt viszont még keresik, aki 176 kilométeren keresztül menekült a rendőrök elől. Amikor kilőtték az autója kerekét, kocsiját és utasait hátrahagyva futott el.

Nem érdekelték utasai az ámokfutó embercsempészt

Szabálytalanul, lakott területen fényszóróval közlekedő személyautóra figyeltek fel a rendőrjárőrök szerda éjjel, a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunmajsa külterületén. Meg akarták állítani a kocsit, a sofőr azonban nem tett eleget a rendőri felszólításnak és egyre gyorsítva elhajtott a központ felé.

A szemmel láthatóan túlterhelt kombi átszáguldott a városon, majd Kiskunfélegyházánál felhajtott az M5-ös autópályára, a főváros felé. Ekkor már több, megkülönböztető jelzést használó rendőrautó követte. Az ámokfutó embercsempész keresztülszáguldott Budapesten is, majd Szentendre felé vette az irányt. A 11-es út és a Rózsa utca kereszteződésében már rendőrök várták.

– Szentendrei kollégáim egy keresztbe állított rendőrautóval próbálták feltartóztatni a sofőrt, ő azonban egy útonálló rendőrre húzta rá az autót, kollégám pedig három célzott lövést adott le az autó irányába. Ezzel nem foglalkozott a sofőr: továbbhaladt Visegrád felé, majd kilométerekkel később kénytelen volt megállni, mert a gumija leeresztett

– idézte fel a történteket Szabóné Berki Bianka, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Amikor a jármű mozgásképtelenné vált, a vezető kiugrott a kocsiból és elfutott. A 84 percig tartó, 176 kilométeres hajsza után a hátrahagyott autóban a rendőrök kilenc, magukat szírnek valló férfit találtak. A sofőrt még keresik a rendőrök.

Képünk illusztráció (Fotó: Karnok Csaba)

Sikerült viszont elfogni és a Szegedi Járásbíróság csütörtök délután le is tartóztatta azt a fiatalkorú török állampolgárt, aki a gyanú szerint hétfőn Mórahalomnál pisztollyal fenyegette a rendőröket, miközben megpróbált átjutni a határkerítésen. A fiatal férfi közvetlen közelről, csőre töltött, éles lőfegyvert fogott az egyenruhásokra. A határőrök akkor nem tudtak vele szemben intézkedni, de aznap este egy 23 fős csoportban felismerték és elfogták.

Komoly veszélyre figyelmeztet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója

Az embercsempészek egyre gyakoribb erőszakos akcióiról a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt mondta: a helyzet súlyos közbiztonsági fenyegetést jelent, ezért sem lehet szó az illegális bevándorlók befogadásáról.

– Világossá tettük, hogy továbbra is, pláne egy ilyen helyzetben nem támogatunk semmilyen arra vonatkozó elképzelést, hogy akik most lövöldöznek ránk, azokat beengedjük, aztán itt táborokba tartsuk magyar területen, sőt, még majd Európából is vegyünk át illegális bevándorlókat, erről szó sem lehet

– szögezte le Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Az illegális migráció balkáni útvonalának forgalma az elmúlt négy év alatt csaknem megduplázódott. Magyarország déli határnál a rendőrök és a határvadászok csak az idén 128 ezer, illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg.

– Rendkívüli az illegális bevándorlók aktivitása a magyar-szerb határszakaszon – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója korábban. Bakondi György demoralizálónak nevezte a rendvédelmi erőkre és a lakosságra azt az uniós elvárást, miszerint nyílt táborokat kell biztosítani az illegális migránsoknak.

Bakondi György (Fotó: Balogh Zoltán)

Bakondi György beszámolt arról, hogy Ásotthalom és Mórahalom térségében 140-180 tagú csoportok jönnek át a kerítésen létrákkal, és tesznek kísérletet a védelmi erők lerohanására, emellett aktívak az embercsempészek is, akik az átjutottakat próbálnák továbbvinni.

– A rendőrség és a határvadász alakulatok harcban állnak – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Kiemelte, hogy az illegális migránsok rendszeresen támadják a műszaki akadályrendszert, a rendőrség járműveit, fahusángokkal, kövekkel és csúzliból kilőtt fémgolyókkal a rendőröket is, közülük idén már heten sérültek meg.

A migránsok miatt lakott területen kritikussá vált a közbiztonsági helyzet

Bakondi György felhívta a figyelmet arra, hogy Szerbiában, a határ közelében megjelentek a fegyverek, kis mélységben, lakott területen kritikussá vált a közbiztonsági helyzet. Bűnbandák eleinte külterületeken harcoltak egymás ellen késekkel, pisztolyokkal, géppisztolyokkal, de már megjelentek lakott területeken is, és ott is lövöldöztek.

Fotó: M1

A belbiztonsági főtanácsadó kitért arra is, hogy a közelmúltban kézigránátos támadás érte egy olyan ember házát, aki a közösségi médiában gyakran elítélte az illegális migrációt.

– Ez azért figyelemre méltó, mert ez az első eset 2015 óta, amikor bűnbandák szándékosan hajtottak végre lakosság elleni akciót – mondta, majd kijelentette, hogy ez egy új, veszélyes időszak eljövetelét jelzi.

Jelezte ugyanakkor, hogy Szerbia az európai integrációs törekvéseivel összhangban aktívan részt vesz a határőrizeti feladatokban, együttműködik a magyar és az osztrák szervekkel, gyakran különleges rendőri erőket is bevet a határtérségben.

Bakondi György demoralizálónak nevezte a rendvédelmi erőkre és a lakosságra azt az európai uniós elvárást, miszerint nyílt táborokat kell biztosítani az illegális migránsoknak, olyanokat, ahonnan a bevándorlók „kijárhatnak”.