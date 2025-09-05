Késsel támadt tanárára egy diák

A késszúrás a hasán érte az áldozatot, aki súlyosan megsérült és sajtóinformációk szerint hamarosan sürgősségi műtétet hajtanak végre rajta az egyetemi kórházban. Egyelőre nem tisztázott, hogy életveszélyben van-e – számolt be a Bild lap információi alapján a késes támadásról a Magyar Nemzet.

A lap úgy tudja, hogy a támadó egy 18 éves koszovói albán fiú, aki az iskola tanulója.

Egyelőre nem tudni, hogy az órán ült-e vagy betört a tanterembe, azonban szemtanúk szerint állítólag megfontolt volt a támadás, amely után a fiú azonnal elmenekült.

In Essen hat ein Schüler eine Lehrerin niedergestochen. Der Täter ist flüchtig. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. https://t.co/OBiT9L3SZ1 pic.twitter.com/8MZlLpiW69 — NIUS (@niusde_) September 5, 2025

A tettes szökésben van, jelenleg nem tudni, hogy másokat is megtámadott-e.

Intenzíven jelen vagyunk a helyszínen

– mondta a rendőrség szóvivője. A rendőrség különleges egységei jelenleg átkutatják a szakiskola helyiségeit, a komplexum felett pedig egy rendőrségi helikopter köröz. A rendőrség lezárta a szakiskola környékét.