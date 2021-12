Megette a szülinapi tortát a betörő, a rendőrök végül sütivel a zsebében fogták el

Annyira meglepődött az elfogásán a férfi, hogy még azt is bevallotta a rendőröknek, amit nem kellett volna. Többször is visszatért oda, ahol finom volt az étel.

Szokták mondani: a férfit a hasán keresztül lehet megfogni. Ez lett a veszte egy alsószentmártoni lakosnak is, aki szorgalmasan dézsmálta, fosztogatta a környék autóit, lakóházait – írja a Ripost.

Mindent vitt, ami a keze ügyébe került, olykor nyitott autóból 150 000 forintot, élelmiszert, dohányt, szeszes italt, pendrive-ot és egyéb műszaki cikkeket is magához vett látogatásakor.

A 25 éves férfinak ráadásul kedvenc helyei is voltak, ahová többször is visszatért kéretlen vendégként. Vélhetően a ház asszonyának főztje ízlett neki, de szinte minden lakásban elidőzött egy kicsit a hűtő előtt. Volt, ahol születésnapi rendezvény után érkezett hívatlanul, ott a tortát is megette.

Egy családi házban már számítottak rá, tegnapelőtt hajnalban meg is jelent, de pechjére a frigóig se jutott, mert a család megzavarta. A személyleírás alapján a somogyi rendőrök hamar elfogták az édesszájú besurranó tolvajt, akinek akkor is sütemény volt a zsebében.

Kihallgatásakor úgy elszégyellte magát, hogy azokat az eseteket is bevallotta, amelyek elkövetéséről még a rendőrség se tudott. Azok felderítése folyamatban van, ahogy a letartóztatása is – számolt be a megdöbbentő lopássorozatról a magyar rendőrség.

Borítókép: illusztráció