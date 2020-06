A Facebookra költözik a rendőrség

Nem bennünket fognak megfigyelni a rend őrei, ellenkezőleg: Mi kukkanthatunk rá a rendőrség mindennapi munkájára, mától hivatalos Facebook-oldalukon érdekes híreket osztanak meg a nyilvánossággal.

A közösségi média nem új terep számunkra, sokan ismeritek és követitek a Twitter- és Instagram-oldalainkat. A Facebookon eddig is találkozhattatok már a megyei rendőr-főkapitányságok bűn- és baleset-megelőzési csatornáival vagy a Budapesti Rendőr-főkapitányság információs portáljával.

Most június 22-én pedig elindítjuk a Magyar Rendőrség hivatalos Facebook-oldalát is, ahol korántsem hivataloskodva fogalmazunk majd. Inkább sztorizunk, elmesélünk olyan történeteket, amikkel csak nálunk találkozhattok. Rendőrnek lenni ugyanis különleges: a szolgálat közben sok tanulságos vagy szórakoztató, olykor egyedülálló esetet kezelünk, elsősorban ezeket a munkaélményeket szeretnénk veletek megosztani. Persze, a könnyed posztok mellett a rendkívüli eseményekről is beszámolunk majd, minden olyasmiről, ami sokunkat érint. Ezekről első kézből értesülhettek, és mi is várjuk a közvetlen visszajelzéseket, a bejegyzésekhez érkező hozzászólásaitokat – írja a police.hu.

Arra kérik az oldal látogatóit, hogy információt továbbra is a megszokott módon kérjenek tőlük, segélykérés miatt pedig továbbra is a 112-őt kell hívni.