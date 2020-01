A vihar és az avartüzek okozták a legtöbb gondot

A szeptemberben Szegedre lecsapó vihar adta a legtöbb munkát a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak tavaly. De sok avartűz is volt, és vakok otthona is kigyulladt.

Február 16-án volt az első komolyabb munkájuk a megyei tűzoltóknak, amikor kigyulladt Szegeden, a Vakok Intézetében egy II. emeleti szoba. Az épületben 122 ápolt és 6 dolgozó volt. Őket a központi lépcsőházon keresztül két irányban menekítették ki, az épület elé és a hátsó udvari részre. Több mozgásában korlátozott, kerekesszékes embernek is segíteniük kellett. Az életmentést a létesítmény dolgozói a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a rendőrség munkatársaival közösen végezték. Éppen tíz nappal később Felgyőn, a III. kerület 45. számnál égett 10 hektáron a nádas. A tűz több tanyát, és több száz méternyi termálvízvezetéket, valamint egy csir­kenevelőt veszélyeztetett, de sikerült eloltani. Nádas és fű gyulladt meg két nappal ez-­ után Pusztaszeren. Összesen 20 hektár égett, két tanya is veszélyben volt.

Tanyák veszélyben

A következő nádastűzre március 17-ig kellett várni. Mindszenten a Mihási úton égett tíz hektáron. A tűz veszélyeztette a környezetében található régi szeméttelepet, régi gumigyárat (mely jelenleg pálinkafőző) és több használaton kívüli épületet is. Csak márciusig több mint 300 szabadtéri tűznél kellett beavatkozniuk a megyei tűzoltóknak. Ezeket szinte mindig emberi felelőtlenség okozza: parázsló cigarettacsikk, tarlóégetés, petárdázás.

Szabadtéri tüzeknél gyakran lakóházak, takarmány, ál­­­latok kerülnek ve­szélybe. Az első természete­sen az élet­­mentés, utána kö­­vetkeznek a vagyontárgyak. Ilyenkor sokszor nehezen megközelíthető helyeken vagy éjjel kell oltaniuk a kollégáknak, ami sokkal nehezebbé teszi a munkát. Közben a védőruha alatt 50-60 fok is lehet, ezt órákon át elviselni emberpróbáló feladat – mondta akkor Molnár Krisztina, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Embereket menekítettek

Április 22-én Szegeden, a Pápai u. 11. szám alatti melléképület, az udvaron felhalmozott nagy mennyiségű szemét, valamint a főépület tetőszerkezete gyulladt ki. A főépületből két embert mentettek ki, az egyikük keze megégett. A beavatkozás közben egy tűzoltó a kerti csap aknájába szakadt, vádlija és bokája sérült.

Semmit sem kímélt a vihar

A legnagyobb katasztrófa pedig szeptember elején történt. Hatalmas vihar csapott le Szegedre és a megyére. A katasztrófavédelemnek ezer helyszínre kellett kivonulnia.

Megyeszerte autókra, családi házakra, főutakra és villanyvezetékekre dőltek fák és több településen áramszünet volt. Több mint százharminc épületben keletkezett kár, középületekben és lakóházakban egyaránt. A megye több pontján áramszünet volt. Szegeden a Széchenyi téren egy padon ülő emberre szakadt rá egy platánfa, a tűzoltók láncfűrésszel szabadították ki. A károk elhárítása több napig tartott, a temetőkben is komoly károk keletkeztek. A Széchenyi teret a rendőrség egy időre le is zárta. A vihar a tömegközlekedést is órákra megbénította.

A megyében és Szegeden százmilliós volt a kár, a rend másnap reggelre nagyjából helyreállt.