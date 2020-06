Álmából keltette fel idős anyját, hogy halállal fenyegesse

A szegedi nő az édesanyjához költözött, őt követte az élettársa is. A 80 éves asszony sokáig élt terrorban.

Vádat emelt a Szegedi Járási Ügyészség az ellen a szegedi pár ellen, akik 2018. év tavaszától folyamatos fenyegetésben illetve félelemben tartották a nő idős, beteg édesanyját. A vádirat szerint a vádlott 2018. januárjában odaköltözött egy Csongrád megyei faluban lakó idős édesanyjához, aki betegsége miatt ápolásra szorult. Hamarosan öröklési szerződést is kötött vele, melyben az ingatlan fejében vállalta gondozását, gyógyíttatását és ápolását is. Nem sokkal ezután a lakóházba beköltözött a vádlott élettársa is. – tudtuk meg a Csongrád Megyei Főügyészség közleményéből.

A férfi és a nő kapcsolata 2018. tavaszára megromlott az idős sértettel, őt többször „vén mocsoknak” nevezték, valamint hasonló, trágár jelzőkkel illették. Járóbotját is elvették tőle, a falakról a sértett közlekedését segítő kapaszkodókat leszerelték, annak érdekében, hogy a házba bejutását megnehezítsék. A vádlottak több alkalommal fenyegették meg a 80 éves asszonyt azzal, hogy megölik, megfojtják, elvágják a torkát, nem egyszer úgy, hogy álmából ébresztették őt fel.

Az egyik ilyen eset után a sértett a rendőrségre akart telefonálni, azonban lánya lefogta a készüléket, míg élettársa kihúzta annak vezetékét a falból. Ezt követően két alkalommal az asszonynak sikerült értesítenie a hatóságot, azonban a járőrök távozása után a vádlottak újra azzal fenyegették meg, hogy levágják a fejét, illetve agyonütik, ha még egyszer hívja a rendőrséget, vagy feljelentést tesz.

A sértett a sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt végül 2019. augusztusában feljelentést tett, valamint lányával szemben magánindítványt terjesztett elő. A járási ügyészség a vádlottakat, mint társtetteseket büntetőügyben elkövetett kényszerítés bűntettének kísérletével, kapcsolati erőszak bűntettével valamint zaklatás bűntettével vádolja. A nyomozás kezdete óta távoltartás hatálya alatt álló vádlottak bűnösségének kérdésében a

Szegedi Járásbíróság fog dönteni.