Egészségügyi dolgozók és családjuk kiirtásával fenyegetőzött a férfi

A rendőrségre telefonált be, a vonalban fenyegetőzött, és azt állította, hogy ő is rendőr.

Orvosok és mentősök megölésével fenyegetett – letartóztatását indítványozta az ügyészség A Szegedi Járási Ügyészség indítványt tett a nyomozási bíró felé, hogy rendelje el annak a férfinak a letartóztatását, aki a rendőrségre betelefonálva fenyegetőzött az egészségügyben dolgozók és családjuk kiirtásával. – tudtuk meg a Csongrád Megyei Főügyészség közleményéből.

A férfi 2020. május 6. napján este 9 órakor telefonált a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére. A betelefonálás során közölte, hogy bemegy és megöli az orvosokat, valamint a mentősöket, valamint meg is fojtja őket, mert egészségügyi problémáján nem segítettek. Közölte azt is, hogy két éve jár már a sürgősségi betegellátó osztályra, de a háziorvosa sem akar rajta segíteni, mivel évek óta szenved, teljesen ki van idegileg. Közölte azt is, hogy ő rendőr, ebből adódóan fegyvere van, szétlövi az orvosokat családjukkal együtt, akik egyébként is dögöljenek meg, valamint egyéb trágár

kifejezéseket is használt. A hívást fogadó ügyeletes próbálta a telefonban nyugtatni a férfit, amikor a vonal hirtelen megszakadt. Másnap hajnalra a rendőrség a hívót beazonosította, előállította, őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki.

A gyanúsított magatartásával a köznyugalom megzavarására alkalmas olyan valótlan tényt állított, illetőleg azt a látszatot keltette, hogy közveszély bekövetkezése fenyeget. A járási ügyészség a közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt indult eljárásban az eljárás meghiúsításának, valamint a bűnismétlés veszélye okán tett indítványt a férfi letartóztatásának egy hónapra történő elrendelésére, figyelemmel többszörösen büntetett előéletére is.

Az ügyészi indítvány tárgyában a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója a main napon tartandó ülésén fog dönteni.