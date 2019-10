Egy este 5 ingatlanból próbált meg lopni – háromból sikerült

A rendőrök a bejelentéstől számított négy órán belül elfogtak, majd gyanúsítottként kihallgattak egy mindszenti férfit, aki a városban több helyre betört és készpénzt, valamint szerszámgépet vitt el.

A megalapozott gyanú szerint a 30 éves férfi 2019. október 10-én 18 óra és 11-én 6 óra között öt ingatlanba ment be Mindszenten. Az épületekbe úgy jutott be, hogy a nyílászárókat felfeszítette. Egy élelmiszerboltból és egy szórakozóhelyről több tízezer forintot, míg egy bútorboltból szerszámgépet tulajdonított el. Ezen kívül bement egy másik vendéglátóhelyre is, de a biztonsági nyílászárón nem tudott átjutni. Végül átmászott egy belvárosi épület kerítésén, az ablakot betörte, de nem talált semmit, ezért távozott.

A hódmezővásárhelyi rendőrök az adatgyűjtés során a bejelentéstől számított néhány órán belül megállapították a feltételezett elkövető kilétét, akit elfogtak és előállítottak. A mindszenti férfi gyanúsítotti kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett, ellene üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon. A nyomozók a férfit őrizetbe vették és az illetékes ügyészségen előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására – közölte a police.hu.