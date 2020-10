Fejbe rúgta az őt ápoló nővért

A Szentesi Járási Ügyészség gyorsított eljárás keretében bíróság elé állította azt a csongrádi férfit, aki szeptember végén több, a sérüléseit ellátó nővérre is rátámadt.

A megalapozott gyanú szerint a vádlott szeptember 27-én az esti órákban szóváltásba keveredett, melyből sérülései keletkeztek. A rendőri intézkedést követően a szentesi kórházba szállították sürgősségi ellátás céljából társával együtt. A vádlott az ellátás során végig agresszív, másokat és saját magát is veszélyeztető magatartást tanúsított, ezért az ellátók, valamint az ellátás biztonsága érdekében felsőtestét ágyhoz szíjazták. Ezalatt a vádlott hangosan kiabált, megöléssel fenyegetve az őt ellátókat, illetőleg köpködött is. Az ellátás során az egyik ápoló, mivel látta, hogy a vádlott arca véres, meg akarta törölni egy kendővel, mire a vádlott válaszul a szabadon maradt lábával fejbe rúgta a sértettet. Ezt követően a vádlott egy másik ápolót is felsőtesten rúgott, mialatt egészségügyi ellátásban próbálták részesíteni.

Mindkét ápoló a vádlott cselekménye következtében zúzódásos, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, a sérelmükre elkövetett könnyű testi sértés miatt joghatályos magánindítványt terjesztettek elő a vádlott felelősségre vonása érdekében.

A hajnali órákban a vádlott, miután felébredt, kiszabadította magát és a szintén az ágyhoz kötözött társát is, majd hangosan kiabálni kezdett. Ezt észlelték a kórházban éjszakai műszakban szolgálatot teljesítő beteghordók, akik felszólították a vádlottat, hogy hagyjon fel a magatartásával. Erre a vádlott három alkalommal, ököllel arcon ütötte az egyik, míg egy alkalommal ököllel felsőtesten ütötte a másik beteghordót, majd a társával együtt a helyszínről távozott. A vádlott által okozott sérülések ebben az esetben is 8 napon belül gyógyulóak voltak.

Mind a vádlottat ellátó ápolók, mind a beteghordók közfeladatot ellátó személynek minősülnek.

A fentiekre figyelemmel a járási ügyészség a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével, valamint könnyű testi sértés vétségével vádolta, amit különös visszaesőként követett el.