Felborult buszból mentettek embereket a gyakorlaton

Több mint kétszáz katasztrófavédelmi, mentős, vöröskeresztes és vízműves szakember és egy sor önkéntes is részt vett a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség múlt hétvégi gyakorlatán, Algyőn. A vöröskeresztesek vittek egy komplett mobilkórházat is.

AlgyőVédelmi szakemberek szállták meg a múlt hétvégén Algyőt, ahol egy komoly katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak. A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt mondta, hogy 220 ember vett részt a gyakorlaton, aminek az első napján a veszélyes anyagokkal kapcsolatos mentési protokollokat, illetve közös magasból mentési feladatokat gyakoroltak.

Ezenkívül az algyői tanösvényen a hivatásos egységek koordinálásával a szegedi, makói, mórahalmi és kisteleki járásokból érkezett önkéntesek a viharkárokkal kapcsolatos beavatkozásokat gyakorolták.

A második napon a Volánbusz Zrt. műszaki szakemberei segítségével egy tömegbalesetet szimuláltak. Ebben egy felborult busz és három összeütközött autó utasainak kellett segíteniük. A „sérültek” mentésébe a tűzoltók mellett a rendőrség és a mentők is bekapcsolódtak. A sérültek egyébként a Vöröskereszt önkéntesei voltak, akiket élethűen kifestettek, tehát aki arra járt, az tényleg azt gondolhatta, hogy nagy baj történt Algyőn. És a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Megyei Szervezete hozta el a Vöröskereszt H-Hero egységének mobil kórházát, ami tulajdonképpen minden olyan eszközzel is fel van szerelve, ami egy nagyobb intézményben is megtalálható.

Sasvári Krisztina, a szervezet megyei igazgatója arról beszélt, a mobil kórház Európában is egyedülálló. Hogy pedig tényleg teljes legyen a kép, ott volt a Magyar Nemzeti Mentő­drónpilóták Egyesülete is, akik közreműködésével új felderítési módszereket is tesztelhettek a tűzoltók.

Mivel a Tisza partján nem lehet megfeledkezni a vizek védelméről sem, a Fővárosi Vízművek víztisztító és vízcsomagoló berendezéseit is megismerhették az érdeklődők.

Molnár Krisztina elmondta, hogy a gyakorlat egyik célja az volt, hogy az önkéntes mentőszervezetekkel együtt készüljenek fel a mentési feladatokra, és így minél gyorsabban és hatékonyabban tudjanak dolgozni, ha bármilyen baj történne.