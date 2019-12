Halálos baleset történt a 44-esen, Tiszaugnál – Fotók

Egy személy életét vesztette és egy másik megsérült, amikor három személyautó és két teherautó ütközött a Jász-Nagykun Szolnok megyei Tiszaug határában a 44-es főúton.

Kecskemét felé haladt a kocsisor, amikor forgalmi ok miatt megálltak. A három személyautó és az úttakarító teherautó is megállt, de a mögöttük érkező teherautó az álló járművekbe csapódott. A nagy erejű ütközéstől az utolsó teherautó vezetője beszorult a fülkébe és a tűzoltók csak feszítővágó segítségével tudták kiemelni, ő a helyszínen életét vesztette. A balesetben még egy személy sérült meg. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de végül nem szállított el senkit. A baleset miatt több órára teljesen lezárták a 44-es főút ezen szakaszát.