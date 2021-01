Horrorkaravánt állítottak meg az M43-ason – Videó

Nem ritkult a horrorkaraván jelenség az utakon. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai egy nap alatt négy külföldi sofőrrel szemben intézkedtek az M43-as autópályán, mert azok túlsúlyos járműszerelvényekkel közlekedtek. – írja a rendőrség közleményében.

A járőrök egy – a sztrádán az országhatár felé haladó – román honosságú autószállító trélerre figyeltek fel a napokban, mivel az négy személygépkocsit szállított. A rendőrök kivezették a horrorkaraván szerelvényét a Kéthalmi pihenőhelyre, ahol a tengelysúly mérés során megállapították, hogy

Az egyenruhások a járművezetővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki. Ezt követően még további három sofőrt szűrtek ki, mert a járműveik túlsúlyosak voltak.

A rendőrség a balesetek megelőzése érdekében kéri az állampolgárokat, hogy minden esetben a közlekedési szabályok betartásával közlekedjenek!

Szigorúan büntetik

2020 nyáron szinte mindennap kiadott a rendőrség egy közleményt arról, hogy túlsúlyos vagy túlméretes járműszerelvényeket állítottak meg az autópályákon. Csongrád-Csanád megyében is sok ilyen volt. Az egyiket például az M5-ös autópályán, Domaszéknél kapták el. Ott egy rossz kisbuszt találtak egy tréleren, amit egy olyan kisteherautó vontatott, ami szintén egy trélert húzott. Igazi horrorkaraván.

A közlekedési hatóság eddig csak a 3,5 tonnánál nagyobb teherautók nem megfelelő műszaki állapotát, rossz rakományrögzítését ellenőrizhette és büntethette. Mostantól ezt a személyautókra és kisteherautókra is kiterjesztették, ami azt is jelenti, hogy a horrorkaravánokat azonnal kitilthatják a forgalomból.

A továbbhaladáshoz ráadásul ezentúl nemcsak a bírságot kell megfizetni, hanem meg is kell szüntetni a közlekedésbiztonságot veszélyeztető állapotot, vagyis meg kell bontani a horrorkaravánt. Ahogy írtuk, ezt a rendőrség eddig is megtehette, de – a minisztérium szerint – most, hogy a hatóság is intézkedhet, eredményesebbek lehetnek a közúti ellenőrzések. A bírság pedig akár félmillió forint is lehet.

A horrorkaravánok szinte kizárólag külföldi, elsősorban bolgár és román járművek által vontatott járműszerelvények.

Vezetőik jellemzően Nyugat-Európában felvásárolt, gyakran üzemképtelen, használt autókat juttatnak el a keleti célországokba úgy, hogy egyszerre több gépkocsit szállítanak egymás mögé kapcsolt pótkocsikon, rakományukat hevenyészetten rögzítve.

A jogszabály-módosítás január végén lép hatályba.