Idős szüleit akarta megölni

A vádlott cselekményét befejezni nem tudta, mivel a vádlott szomszéd által értesített testvére a házba belépve azonnal elzárta a palackot, illetőleg megpróbálta a vádlottat lefegyverezni. A vádlott a nála levő gázriasztófegyverrel testvérére lőtt és csak az udvarra kikerülve a szomszéd segítségével le tudták őt fegyverezni. A vádlott által kiengedett gáz már olyan koncentrációban volt jelen, hogy akár egy elektromos vagy az emberi test által kiváltott elektrosztatikus töltés nyomán keletkező szikra is berobbanthatta volna azt, ami csak a véletlen folytán maradt el.

A vádirat szerint a Csongrád megyei faluban élő férfi hosszabb idő óta állt rossz viszonyban szüleivel, a közelmúltban bekövetkezett válásáért is őket tette felelőssé. Ebből adódóan elhatározta, hogy megöli édesanyját és édesapját oly módon, hogy felrobbantja velük együtt magát. Ebből a célból lakóhelyén robbanóanyag és robbantószer felhasználására szolgáló készüléket készített töltényhüvelyekből, lőporból, nitroglicerinből és rongyokból.