Hárman sérültek meg a balesetben.

Kunszentmárton felől haladt a Volkswagen, amikor egy balra ívelő kanyarban kisodródott, árokba hajtott, majd felborult.

A kiérkező tűzoltók a járművet áramtalanították, a mentők kórházba szállították a sérülteket. Ebben a kanyarban már több baleset is történt. Volt, amikor busz borult fel, de egy sörszállító rakománya is leborult, valamint személyautók is árokba csapódtak már korábban.