Ki akarták rabolni a Csongrádi sugárúti postát – Fotók

Valaki megpróbálta kirabolni Szegeden a Csongrádi sugárúti postát csütörtökön dél körül.

Valaki megpróbálta kirabolni Szegeden a Csongrádi sugárúti postát csütörtökön dél körül. Úgy tudjuk, hogy a rablónak nem sikerült pénzt szereznie, viszont elmenekült a helyszínről. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kora délután azt közölte, hogy az ismeretlen férfi valamivel 11 óra 30 perc után ment be a postára. Szájmaszk és napszemüveget is volt rajta, és azt egyik alkalmazottól valamilyen fegyvernek látszó tárggyal pénzt követelt. Miután nem kapott pénzt, elmenekült. A rablási kísérletben senkinek se esett baja.

Nem is olyan régen írtuk meg, hogy sokkal kevesebb bűncselekmény történt tavaly Szegeden, mint egy évvel korábban. Közterületen majdnem a felével kevesebben bűnöztek. 2019-­­ben hatszázan, előtte egy évvel pedig 1133-an gondolták jó ötletnek, ha az utcákon csinálnak olyat, amit nem szabad. Ezekből egyébként 111 volt valamilyen erőszakos cselekmény. Harkai István városi rendőrkapitány beszámolójából az is kiderül, hogy tavaly nem volt gyilkosság Szegeden. Történt viszont 8 rablás, 4 zsarolás és 16 kifosztás. Az ennyire kevés rablás országos szinten is figyelemre méltó – írta a kapitányságvezető. A városban tavaly 693-an loptak el valamit, 2018-ban még 1088 ilyen bűncselekményt regisztráltak. Érdekes, hogy 2019-ben összesen egy au­­tót loptak el Szegeden. 2019-ben pénzintézetre sem támadtak Szegeden, de ez a mostani rablási kísérlet az idei évről szóló statisztikában biztos szerepelni fog.