Kölcsönökből finanszírozta a csaló jósnőt áldozata

Rengeteg pénzt csalt ki áldozatából a nő.

A Szentesi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a szegedi nővel szemben, aki jósnőként bemutatkozva férkőzött a sértett bizalmába, majd csapta be őt. A vádirat szerint a vádlott egy telefon eladás során ismerte meg a sértettet, akinek már ekkor is álnéven mutatkozott be. A vádlott már az első alkalommal felismerte, hogy a sértett hiszékeny, könnyen befolyásolható személyiség, ezért kis idő múlva, hogy pénzt csaljon ki tőle, előbb telefonon, majd személyesen felvette vele a kapcsolatot.

Miután a vádlott a sértett bizalmába férkőzött, felajánlotta neki, hogy jóstehetsége révén anyagi jóléthez juttatja. Ehhez a vádlott szerint csak annyi kell, hogy a sértettnek egy kis ideig pénzt kell adnia neki. A szabott feltételt teljesítendő a sértett 2019. január és márciusa között négy részletben 1,5 millió forintot adott át a vádlottnak, amelyet részben személyi kölcsönök felvételéből fedezett. Miután több pénzt már nem tudott szerezni, egy idő után a vádlott megelégedett azzal is, ha a sértett bevásárolt neki a boltban vagy egy mobiltelefont adott át részére.

A vádlott sem munkaviszonnyal, sem megélhetést biztosító egyéb jövedelemmel nem rendelkezett, a sértett által neki adott pénzből fedezte kiadásait, azok visszaadása soha nem állt szándékában.

A vádlott által a sértettnek okozott kár 1,7 millió forint volt, amely az eljárás során sem térült meg. A járási ügyészség a vádlottat nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Szentesi Járásbíróság fog dönteni. – tudtuk meg a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség közleményéből.