Egyszerre rohamozta meg a határkerítést száz agresszív migráns kedden éjfél körül Röszkénél. Megint kövekkel dobálták a határt védő rendőröket, és folyamatosan szidták őket. Ezt a csoportot is sikerült megfékezni, de már a közeljövőben egyre több hasonló támadás történhet.

Csaknem száz migráns gyűlt össze a határ szerb oldalán, a Röszke közelében található kiserdőben kedden – közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság tegnap délután. A rendőrök éjfél után nem sokkal a hőkamerákon keresztül vették észre a csoportot. Azt írták, hogy a migránsok a határ több pontján egyszerre próbáltak meg illegálisan betörni Magyarországra. Most is azt csinálták, mint már többször is: kövekkel támadtak a rendőrökre, akiket folyamatosan szidtak, néhányan obszcénul, szeméremsértően viselkedtek. Végül körülbelül harmincan fel is másztak a határkerítésre.

A rendőrség szerint minden jogellenes határátlépési kísérletet megakadályoztak.

Most úgy tűnhet, hogy a koronavírus-járvány miatt kevesebb volt az illegális határátlépési kísérlet, de ez koránt sincs így.

Emlékezetes, hogy még január 28-án hajnalban migránsok nagyobb csoportja rohamozta meg a magyar határt a röszkei közúti határátkelőhelynél. A fegyveres őrök próbálták feltartóztatni a feléjük tartókat, de hátrálni kényszerültek és segítséget kértek. A tömeg nem állt meg, skandálva haladt tovább, ezért az egyik őr szolgálati fegyverével figyelmeztető lövést adott le. Mivel a még mindig mozgó, kiabáló tömeg öt-hat méterre megközelítette egyiküket, újabb két figyelmeztető lövés dördült el a határátkelőn. A többszöri lövés hatására és a közben megérkező rendőrök létszámfölényét látva a határsértők többsége visszafutott Szerbiá­­ba, négy em­­bert vi­­szont elfogtak a magyar rendőrök.

A nyomás azonban azóta sem csökken.

Éppen a napokban mondta egy irodaátadón Dakos József, megyei rendőrfőkapitány, hogy mostanáig összesen csaknem hatezer migráns Magyarországra jutását akadályozták meg a rendőrök a polgárőrökkel közösen Csongrád-Csanád megyében.

Arról pedig korábban Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt, hogy egész Európában folyamatosan érzékelhető a migrációs nyomás. Azaz bármikor megismétlődhetnek a hasonló támadások.