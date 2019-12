M5: halálos tömegbaleset – Fotók

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az M5-ös autópálya 61-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon december 21-én 5 óra 1 perc körül hat gépjármű ütközött össze.

A balesetben az elsődleges adatok szerint egy személy az életét vesztette, hárman megsérültek. Az elhunyt valószínűleg magyar állampolgár, de vendégmunkásokat szállító járművek is érintettek a balesetben. Mint megtudtuk , még további három-négy órás helyszínelésre kell számítani. Eddig teljes útzár volt érvényben, információnk szerint most (fél kilenc) kezdik egy keskeny sávban átengedni a feltorlódott autókat. A forgalmat egyébként Lajosmizsénél az 5-ös számú főútra terelik, és Örkénynél lehet visszatérni az autópályára. A baleset előtt nem sokkal fejezték be a helyszínelést annál a péntek éjjel történt, négy járművet érintő balesetnél, amelyben hárman sérültek meg.