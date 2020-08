Majdnem nyolcvanan jöttek

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba 76 határsértő Csongrád-Csanád megyében a megyei rendőr-főkapitányság friss adatai szerint. Azt közölték, hogy ezek az emberek egy napon, szombaton próbálkoztak az illegális behatolással. A rendőrök 11 csoportban, összesen 28 határsértőt tartóztattak fel. Voltak, akik Nagylaknál, Makónál, Szegednél, Ásotthalomnál, Kiszombornál, Algyőnél vagy éppen a Röszke autópálya-határátkelőhelyen próbálkoztak. A migránsok tunéziai, szír, líbiai, palesztin és afgán állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A járőrök hét határsértőt Nagylaknál is elkaptak, akik szír állampolgárnak vallották magukat, de ezt ők sem tudták igazolni. A rendőrök meghallgatásuk után átadták őket a román hatóságoknak. Ugyanebben az időszakban a határ mentén 41 migránst akadályoztak meg abban, hogy jogellenesen Magyarország területére lépjen.

Komoly migrációs nyomás alatt van a szerb, a román, a horvát és időnként az ukrán határszakasz – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna egyik műsorában a napokban. Bakondi György közölte: idén már elérte a húszezret a határsértők száma, ami nagyon magas szám a korábbi évekhez képest, és jelentős növekedés tapasztalható az embercsempészetben is. Ezzel együtt a magyar határőrizeti tevékenység biztosítja a hatékony fellépést, jelen pillanatban a zöldhatárt érintő szigorító intézkedéseket nem kell bevezetni – tette hozzá a tanácsadó.

Bakondi korábban arról is beszélt, hogy több mint kétszáz embercsempészt fogtak el idén eddig Magyarországon, míg tavaly egész évben százötvenet. Az embercsempészek – többnyire külföldi állampolgárok – tevékenysége egyre kiterjedtebb. Jellemző rájuk az is, hogy általában maguk is migránsok – például szírek vagy afgánok –, akik később bekapcsolódtak az embercsempészésbe.