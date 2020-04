Mentőhelikopter vitte el a súlyosan megsérült biciklist – Fotók

Egy kerékpáros súlyosan megsérült, amikor kihajtott egy autó elé, ami elütötte a Szentesi hídnál.

Csongrád felé haladt az Opel, amikor neki jobbról, a Tisza-gátról, megállás nélkül kihajtott elé egy kerékpáros férfi, akit elütött. Ettől az idős biciklis férfi mintegy 50 métert repült és az aszfaltra zuhant. Súlyos sérüléseket szenvedett, a helyszínre mentőhelikoptert is kértek, ami a szegedi klinikára szállította.

A sofőr nem sérült meg, azt mondta, hogy fékezni sem volt ideje, a kerékpáros olyan gyorsan kihajtott elé, pedig több figyelmeztető tábla is jelzi, hogy a kerékpárosnak meg kell állni és le kell szállni a bicikliről. Az autót vezető középkorú férfi még azt is mondta, hogy 35 éve vezet, de eddig nem történt balesete. Az épp odaérkező katonák segítettek az idős sérült ellátásában, illetve egy ideig a forgalmat irányították, amit szakaszosan le is zártak.