Az Országos Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei felhívják a figyelmet, hogy az elkövetkező napokban minden szülő, tanár, barát és rokon fokozottan figyeljen a tanulmányi eredmények miatt esetlegesen szorongó tanulókra! Nem a jegy számít, azon még lehet javítani!

Január vége, február eleje az év egyik legstresszesebb időszaka a diáknak, a szülőnek, és a pedagógusnak egyaránt. Erre a hónapra esik – a sötétség, hideg, vitaminkészletek kiürülése mellett – a félévi bizonyítványok kiosztása is, amely „tükörből” az olvasható ki, hogy milyen hatások érték az elmúlt hónapokban a gyermeket, jól érzi-e magát a közösségében és, hogy az az energia, amit egy-egy tantárgyba fektetett, elégséges-e. A diákok január végén így gyakorlatilag egy tájékoztatót visznek haza, ami igaz, hogy számszerűsített, de lényegében azokra a pontokra világít rá, ahol erősíteni kell. Közösen!

A rendőr, a bűnmegelőzési szakember ilyenkor arra hívja fel a figyelmet, hogy fokozottan vigyázzunk, figyeljünk a gyermekekre, mert ebben az időszakban a fiatalokat ért stresszhelyzet olykor kiszámíthatatlan következményekkel járhat. Az esetleges kedvezőtlen hatások miatt füllenthetnek, előfordulhat hazugság, de akár hosszabb-rövidebb időszakra el is csellenghetnek. Itt lép be a felnőttek felelőssége. Az ebben az időszakban folytatott kommunikáció (verbális és non verbális kommunikáció egyaránt) hatásának mérlegelésével. A kölcsönös bizalom, a bizalmi légkör kialakítása a legfontosabb, amelyben a jó, jobb eredmények hangsúlyozása mellett, érdemes a következő félévre vonatkozó stratégiát közösen kialakítani.

Ha egy gyermek tisztában van azzal, hogy biztonságot nyújtó otthona van, nagy valószínűséggel nem fontolgat szökést, vagy egyéb szokatlan, helytelen cselekedetet egy-egy rosszabb pillanatban. Fontos, hogy tudjuk kik a barátai az iskolában, illetve azon kívül, és ismerjük a társak telefonos elérhetőségét!

Ha mégis elszökik, eltűnik a gyermek, rendkívül fontos a rendőrség haladéktalan értesítése! A bejelentés bármelyik rendőrkapitányságon megtehető személyesen, de az ismert segélyhívó telefonszámokon – 107, 112 – is kérhető segítség!