Nagy baj is lehetett volna belőle, ha tovább terjed a tűz a közelben lévő erdőre, szerencsére a tűzoltók megelőzték a katasztrófát.

A helyszínre két járművel érkeztek a csongrádi tűzoltók, akik rövid időn belül eloltották a lángokat, ami egy tanyaépületet és erdőt is veszélyeztetett. Azt, hogy mi, vagy ki okozta a tüzet, azt még vizsgálják. A tüzet egy helybeli férfi jelentette be, aki attól félt, hogy a tanya, vagy az erdő is kigyullad.