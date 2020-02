Tárgyalással folytatódik a férjét halálra gázoló nő ügye

Két év, öt évre felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyészség, de a vádlott nem fogadta el az ítéletet.

Két év, öt évre felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyészség arra a nőre, akit erős felindulásból elkövetett emberöléssel vádolnak, mert halálra gázolta a férjét Üllésen. A keddi előkészítő ülésen a Szegedi Törvényszéken a vádlott nem fogadta el az ítéletet, így az ügy rendes tárgyalással folytatódik, jövő hónapban.

A vádirat szerint a nő és férje már régóta rosszban voltak, mert a férj folyamatosan ivott, és bántotta is az asszonyt. A férfi 2017. december 27-én megint berúgott, és délután 4 órakor közös házukban megtámadta a feleségét, akit lökdösött és fojtogatott is. Az asszony végül kiszabadult a szorításból, és beült az autójukba, hogy elmeneküljön. Az elindulás után elütötte a férjét, aki a motorháztetőre zuhant. Ezután a kövesútra hajtott, akikor a férfi az útra esett, a kocsi elé. A nő ekkor ráhajtott és továbbvonszolta az alvázhoz szorult férjét. Az útpadkáról azonban nem tudott továbbmenni a fennakadt test miatt, mert az autó kerekei kipörögtek. A férfi azonnal meghalt. Az előkészítő ülésen az ügyész azt is mondta, hogy a nő a támadás miatti „tudatszűkült” állapotban volt.

Az ülésen megszólalt a szabadlábon védekező asszonyt is. Azt mondta, hogy azért nem fogadja el a felfüggesztett börtönbüntetést, mert őt támadták meg először, tehát jogosan védte magát. A védője ezzel egyetértett, és elmondta, hogy azt szeretnék elérni a következő, már rendes tárgyaláson, hogy az ügyészég ejtse a vádat. Ebbe az ügyész nem egyezett bele. A következő tárgyalás márciusban lesz.