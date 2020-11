Tűz ütött ki Szegeden hétfő éjjel

Szerencsére senki nem sérült meg a tűzben.

A forgalmat is veszélyeztette az a nagy méretű faág, amely több méteres magasságban lógott Kisteleken belterületén. Az Árpád utcából érkezett a lakossági bejelentés hétfő délután a szegedi főügyeletre. A kisteleki katasztrófavédelmi őrs egysége végezte el a műszaki mentést, az eset során senki sem sérült meg.

Egy szegedi, Rózsa utcai épületben csaptak fel a lángok hétfőn éjjel. A segélyhívást követően a szegedi tűzoltók három egysége érkezett a helyszínre. A lakatlan épületrész több helyisége is égett, a tűz ekkor már a tetőszerkezetre is átterjedt. A tűzoltók több vízsugárral azonnal megkezdték az oltást, közben értesítették a közműszolgáltatók szakembereit is. A beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át a közeli lakóépületekre, a tűzesetben személyi sérülés nem történt.