ÚtON: élénk a forgalom Szeged útjain, de nincs jelentősebb torlódás

A legfrissebb hírek Szeged közlekedését illetően.

Délutáni helyzetjelentés: van mozgás az utakon, de jelentősebb torlódást nem láttunk. Sokan vannak a Szabadkai úton, a Kálvária sugárúton, a Moszkvai körúton, illetve a Mars tér vonzáskörzetében. A belvárosi utcákban is élénk a forgalom, valamint a hídfeljárók utcáiban mindkét oldalon, de összességében folyamatosan lehet haladni – jelentette az ÚtON partnere, a Rádió Taxi Három.

Délelőtti helyzetjelentés: Sűrűsödik a forgalom, de alapvetően folyamatosan lehet közlekedni városszerte. A külső körutakon ugyan van mozgás, de jól lehet haladni. A sugárutak közül a József Attilán és a Kossuthon vannak többen, de ezeken is folyamatos a forgalom. A nagykörúton elég jól lehet menni, a Tisza Lajos körúton szintén. A Csillag téren, a Felső Tisza-parton is sűrűsödnek, ahogyan az Aradi téren, a klinikák környékén, illetve a sugárutak belváros felőli részein, de említésre méltó fennakadás sehol nincs. Újszegeden is élénkül a forgalom, a hidakra tartó utcákban vannak bőven, de egyelőre nem vészes a helyzet. Viszont rosszak a látási viszonyok, az utak eléggé csúszósak, körültekintően vezessenek, hogy ne balesetekkel induljon az új év!