Végigcsalta az országot egy nő

Egy új módszerrel csalt ki pénzt az ország szinte minden szegletében egy 22 éves nő. Eddig négyrendbeli csalás és háromrendbeli személyes adattal való visszaélés vétsége miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A bűncselekmények elkövetését elismerte.

Egy első hallásra bonyolult módszerrel csalt ki pénzt az ország szinte minden megyéjében egy 22 éves fiatal nő. A rendőrség azt közölte, hogy egy Nagykónyiban élő nő tett feljelentést még tavaly december 22-én ismeretlen tettes ellen, aki becsapta őt az egyik közösségi oldalon történt vásárlásakor. A forgatókönyv eddig hasonló volt, mint az összes többi ilyen csalásnál. Az eladó és a vevő megegyezett a vételárban, melyet az átvert nő el is utalt a megadott számlaszámra, de az áru soha nem érkezett meg. Ettől kezdve pedig az eladó elérhetetlenné vált.

Innentől kezdve viszont már bonyolultabb volt a csalás.

A nő módszere az volt, hogy egy korábbi ismerőse profiljával hirdette a nem létező termékeket. Ezután ő is vásárolt valakitől, akitől az utaláshoz elkérte a bankszámlaszámának adatait. Később pedig erre a számlaszámra utaltatta azokkal a pénzt, akiket átvert, így a neve tulajdonképpen hivatalosan sehol sem szerepelt. Viszont mivel sok pénz érkezett a harmadik fél számlájára, akinek egyébként fogalma sem volt a csalásról, a csaló azt ajánlotta, hogy személyesen elmegy az általa vásárolt áruért, és készpénzben kéri vissza az átutalt összeg különbözetét. Így azt akarta elérni, hogy őt később ne lehessen azonosítani.

A rendőrök a nőt a napokban eddig négyrendbeli csalás és háromrendbeli személyes adattal való visszaélés vétsége miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A bűncselekmények elkövetését elismerte, és a bíróság le is tartóztatta. A rendőrség viszont tovább nyomoz, mert a gyanújuk szerint a 22 éves nő már évek óta követhetett el hasonló bűncselekményeket. Az átverések Csongrád-Csanád megyében is szinte mindennaposak. Leg­gyakrabban azt tapasztalni, hogy valaki olyan terméket kínál, például a szabadkai piacra hivatkozva, ami nincs is meg neki. Sokan még most is belemennek abba, hogy előre kifizessék a terméket, pedig ezt a rendőrség szerint sem lenne szabad, mert az ilyen csalók előkerítésére nem sok az esély.