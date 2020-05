Végre újra úszhatnak a „delfinek”

A világ- és európai szenior ranglisták legjobbjai közé kerültek a Szentesi Delfin ESC úszói, akik nagyon várták, hogy ma visszatérjenek a városi uszodába.

A Csongrád megyei sportélet kapcsán különösen aggódtunk a Szentesi Delfin ESC versenyzői miatt, hiszen a szenior úszók közül jó néhányan a veszélyeztetett korban vannak a koronavírus kapcsán.

– Mindenki egészséges, senki sem kapta el a vírust – árulta el Pólyáné Téli Éva, az egyesület titkára és sportolója. – Versenyzőink nagyon vigyáznak magukra. Sokan évtizedeket le­­tagadhatnak akár külső, akár egészségügyi vagy fizikai állapot alapján. Mindenki tornázott otthon, biciklizéssel és sétával is karban tartottuk magunkat. Motivációnk is akadt bőven, hi­szen amint lehet, szeretnénk nyáron megrendezni a szentesi nemzetközi úszóversenyt, méghozzá a jubileumi, huszonötödik viadalt – árulta el.

A mai nap különleges a „delfinek” számára, hiszen a szentesi uszoda kinyitotta ka­­puit, így visszatérhetnek a medencés edzésekre.

– Izgatottak és nagyon boldogok vagyunk a lehetőség miatt. Az egészségünk miatt is fontos, hogy újra ússzunk, hiszen a vízben történő mozgás az egyik legjobb gyógyszer! – jegyezte meg Pólyáné Téli Éva.

A szentesi szeniorok hivatalosan is a világelitbe tartoznak, ezt az elmúlt hetekben kiadott adatok is bizonyítják. Az európai ranglistán négy Kurca-parti úszó (Melkuhn Dezső, Venczel Kincső, Borzi Miklós, Tari László) 35 számban szerepel a legjobb tíz versenyző között, míg a világranglistán Venczel Kincső, Melkuhn Dezső és a szentesi váltók összesen 21 számban kerültek a top 10-be. Venczel négy számban az európai és három távon a világranglistát is vezeti, Melkuhn pedig egy számban számít a világ legjobbjának saját korosztályában.