Vészhelyzeteket próbáltak el

Önkéntes mentőszervezeteknek és tűzoltó egyesületeknek tartott közös terepgyakorlatot november elején a Csongrád–Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Mindszenten rendezett kétnapos gyakorlaton összesen több mint huszonöt önkéntes tűzoltóság és mentőcsoport vett részt.

A gyakorlat létrejöttét a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, valamint a DARANET Program támogatta.A gyakorlat fő célja a szentesi katasztrófavédelmi kirendeltség területén működő települési önkéntes mentőcsoportok nemzeti minősítésének megújítása volt. Emellett a rendezvényen lehetőség volt a további önkéntes mentőegységek, mentőcsoportok és önkéntes tűzoltó egyesületek felkészítésére és gyakoroltatására is.

A gyakorlatban részt vettek a Csongrád Megyei Katasztrófa-és Polgári Védelmi Egyesület tagjai is. A több helyszínen, párhuzamos beavatkozásokkal megtartott terepgyakorlatot a járványhelyzet miatt rendhagyó módon vezették le a szentesi kirendeltség munkatársai: a már alapvető higiéniai előírások, illetve a maszk használata, valamint az előírt távolság megtartása mellett a szervezők minimálisra csökkentették a különböző mentőegységek közötti közvetlen érintkezés esélyét. A szabályozások miatt még inkább felértékelődött kommunikáció szakszerű alkalmazása.

A feladatok között szerepeltek különböző műszaki mentések (pl. veszélyes fák kivágása, illetve karbantartása, autóbaleset következményeinek felszámolása), de tűzoltási feladatot is végrehajtottak az önkéntesek. A Tisza folyó közvetlen környezetében, a Kurca-patak torkolatánál fekvő, belvíztől veszélyeztetett 6740 fős település állandó problémája a belvízi biztonság szinten tartása. A polgári védelmi szervezetek feladata az elöntések kivédése, a középületek és lakóingatlanok épségének megőrzése, biztosítása volt, akár önállóan, akár a hivatásos katasztrófavédelmi egységekkel együttműködve. Ennek megfelelően a települési mentőcsoportok természetesen a minősítésük megújításához leginkább szükséges feladatokat kaptak. A feltételezés szerint Mindszentnél az árvízvédelmi töltés meggyengült, egyik szakasza hetven méteres hosszúságban megrepedt, átszakadása elöntéssel veszélyezteti az adott településrészt.

A veszélyeztetett területen lévő ingatlanokban a lakhatás lehetetlenné válhat, ezért megtörténhet a településrész lakosságának kitelepítése is. A gyakorlat forgatókönyve alapján elsősorban ár-és belvíz elleni védekezési munkálatokat végeztek a megadott helyszíneken az egységek. Ez magában foglalta például a homokzsákos védekezést, a szivattyúzás gyakorlását, és a védművek fóliázását is. Emellett egy körülbelül kétszáz méteres csapadék-víz elvezető árok karbantartását, mélyítését és szélesítését is elvégezték az egységek. Az önkéntesek minden gyakorlati elemben bizonyították felkészültségüket, a feladatokat szakszerűen és megfelelő ütemben hajtották végre. (Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)