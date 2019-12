Vízóra-leolvasónak adta ki magát a kapucnis férfi Makón

Magát vízóra-leolvasónak ki­adó ember csengetett be a napokban egy makói házba – jelezte a lapunk által alapított, jelenleg 10 ezer 678 tagot számláló facebook-csoport, a Makón élek egyik tagja.

– Fekete kapucnis felsőben volt, a dzsekije is kapucnis volt fölötte. A kapucni alatt piros előkés baseballsapka kandikált elő. Cigarettázott. Nem engedtem be. Egyik szomszédunknál sem járt előzőleg! – jellemezte az illetőt a bejegyzés szerzője. A poszthoz 14-en szóltak hozzá. Volt, aki ugyancsak látta az illetőt, olyan is, aki ráadásul valamilyen szerszámfélét is látott a kezében. Azt senki sem írta, hogy megkárosították volna, de azt sem, hogy jelezték volna a dolgot a hatóságnak, vagy a szolgáltatást végző Alföldvíznek.

Makón nem először fordul elő ilyesmi, lapunkban is többször beszámoltunk róla. Az Alföldvíz pr-irodavezetője, Diós Zsolt az esettel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a társaság honlapján folyamatosan olvasható az a közlemény, amely szerint vízóra-leolvasóik mindig rendelkeznek fényképes igazolvánnyal.

Mielőtt a leolvasóként jelentkező embert beengednék, érdemes tőle ezt elkérni, és meggyőződni a személyazonosságáról. Azt is hangsúlyozta, hogy embereik soha nem kérnek pénzt; ha például valamilyen javításra van szükség az ingatlannál, annak költségeit postai úton, csekken kell befizetni, ami a szokásos vízszámlával együtt érkezik meg.