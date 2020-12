Voltak, akik életüket vesztették az idei lakástüzekben

Csaknem 170 lakástűzhöz riasztották január 1-től mostanáig Csongrád-Csanád megyében a tűzoltókat. Ezekben összesen 37 ember sérült meg, öten pedig életüket vesztették.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A második decemberi hétvégén kellett a legtöbb lakástűzhöz vonulniuk a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóinak. Ez nem meglepő, hiszen már bőven tart a fűtési szezon. Az első eset délután történt, akkor teljes terjedelmében égett egy hétvégi ház Szegeden, a Föld utcában. A tűzhöz a szegedi hivatásos tűzoltók három egysége érkezett, három vízsugárral kezdték meg az oltást, és egy gázpalackot is kivittek a kétszintes épületből. A tűzben a tulajdonos nem sérült meg, a tűz okát a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szakembere vizsgálja.

Este hét órakor pedig kigyulladt egy deszki, Ősz utcai családi ház is. A szegedi hivatásos tűzoltók öt egysége is a helyszínre érkezett, ekkor már a ház több alsó helyisége is égett, a felső szint és a tetőszerkezet pedig teljes terjedelmében lángolt. A tüzet több vízsugárral fojtották el az egységek, a tűzben mindkét lakó megsérült.

Oltás közben újabb tűzesetről érkezett bejelentés a szegedi főügyeletre, Makón, a Bárány utcában égett egy melléképület. Ott a kazán gyulladt ki, a tüzet a makói hivatásos tűzoltók két vízsugárral fojtották el.

Az egyik legtragikusabb eset pedig december elején történt Zákányszéken. Ott két fiatal próbált begyújtani, de a folyadék belobbant. Mindketten nagyon súlyosan sérültek, és a kórházba szállítás után meghaltak.

Molnár Krisztina, a megyei katasztrófavédelem szóvivője lapunknak elmondta, hogy a fentiekkel együtt idén mostanáig 165 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat. Ezekben összesen 37 ember sérült meg, és öten meghaltak.

A szóvivő arról is beszélt, hogy a szén-monoxid-érzékelőkhöz hasonlóan érdemes hő- és füstérzékelőt is beszerezni, mert azzal megelőzhetők a tragédiák. És szerinte érdemes a lakásban tartani egy kisebb poroltót, amivel például a tűzhelyen hagyott és meggyulladt ételeket lehet könnyen eloltani.