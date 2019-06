3D-s film készült a szeri monostor történetéről - Galéria

Az alkotás keddi sajtóbemutatóján Kiss Róbert igazgatóhelyettes kiemelte, ez hiánypótló mű, hiszen korábban nem volt képi ábrázolás vagy arról szóló leírás a szeri bencés monostorról, amely a 12. században épült fel. Mint mondta, négy éve nyílt meg a park látogatóközpontja, ahol a vetítőteremben eddig Magyarország, illetve Budavár történetéről láthatott 3D-s filmet a nagyérdemű, most tovább bővült a tár, hiszen arra törekednek, hogy a vendégek elé tárják az egykor itt álló monostor történetét is. Ezt segíti a 2017-ben nyílt szeri gyógynövényház és -kert, mely az egykor itt élő bencés szerzetesek munkásságát mutatja be – tette hozzá.Turda Gábor múzeumi csoportvezető elmondta, ezerévnyi történelmet kellett feldolgozniuk a filmhez, és mivel nem volt képi anyaguk, így saját elképzeléssel kellett megtölteni az anyagot, ezzel tisztelegve az egykori bencések előtt. Varga Roland ötletgazda beszámolója szerint arra törekedtek, hogy egyedi technikával olyan filmet készítsenek, ami a diákoknak ismeretterjesztő, de a hétköznapi látogató számára is érdekes.