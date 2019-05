A családi vállalkozás 4. generációja már furikázik a műhely körül: aranykoszorús mester lett a kisteleki autószerelő

Belányi Gyula többévtizedes munkáját ismerte el a kamara a címmel. Fotó: Török János

Idén adott át először aranykoszorús mester díszokleveleket a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, ezt hárman érdemelték ki, és a május eleji ünnepi küldöttgyűlésen vehették át. A hosszú időn keresztül kimagasló teljesítményt nyújtók munkáját ismerték el így, köztük Belányi Gyula autószerelőét.A kisteleki mester 1977-ben végzett általános géptervezőként a miskolci egyetemen, ezután a Magyar Kábel Művekhez került Kistelekre, ahol dolgozott gépgyártás-technológusként és műszaki osztályvezetőként is.– 1980-ban lettem a Szegedi Kábelgyár irodavezetője, rá egy évre azonban már autóápoló kisiparosként dolgoztam édesapám autószerelő műhelyében – mondja Belányi Gyula. Folytatta a tanulást is, a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karának járműgépész szakát 1985-ben fejezte be, és még abban az évben autószerelő mestervizsgát tett.– Két fiam a Győri Széchenyi István Műszaki Főiskola elvégzése után, 2000-ben csatlakozott a családi vállalkozáshoz, a létszám fokozatosan bővült, volt, hogy 14-en is dolgoztak nálunk. Ma kevesebben vagyunk, de így is öt alkalmazottat tudunk foglalkoztatni a családtagokon kívül – mondja a szakember. Bővült a tevékenység is, először autóalkatrész-kiskereskedéssel, amelynek felesége az üzletvezetője, majd 2008-ban megteremtették a műszaki vizsgáztatás feltételeit is. Ekkor újabb három gépkocsibeállóval nőtt a műhelyük. A műszakiztatást Gyula fia viszi, míg ő másik gyermekével, Csabával a javításért felel – a családi kft.-ben mindenkinek egyharmad a részesedése.– Dolog lenne, tudnánk több embert alkalmazni, folyamatosan keressük a jó szakmunkást, de ez most nagyon nehéz, baj van az utánpótlással. A tanulóképzésben a kezdettől fogva részt veszek, ez már a második év, hogy nincs szakmunkástanulóm – avat be a részletekbe Belányi Gyula. A „csúcson" négy tanulója is volt, Kiskunfélegyházáról és Szegedről is, most is van olyan alkalmazottja, aki saját nevelés, és a végzés után nála maradt dolgozni. Ha lenne új jelentkező, tanulmányai befejezése után ő is állást kaphatna a kisteleki műhelyben.– Az aranykoszorús mester díszoklevéllel ezt a közösségi munkámat, a tanulóképzésben eltöltött évtizedeket is elismerte a kamara, a kor önmagában nem hozta ezt a díjat – hangsúlyozza Belányi Gyula, aki édesapjától vette át az 1964-ben alapított műhelyt. Ennek ajtajában ott topog már a negyedik generáció is, igaz, Ádám még csak 11 éves, és legszívesebben villanyautójával furikázik.