Átadták a felújított polgármesteri hivatalt Balástyán - Fotók

Balástyán hagyományosan Antal napot követően tartják minden évben a Páduai Szent Antal plébániatemplomban az ünnepi misét, mely után búcsú veszi kezdetét a faluban. Ahogyan Ujvári László polgármester a vasárnapi programsorozat kezdetén felidézte, régen a búcsú a közösségi élet fontos állomása volt: a lakosok barátokat, ismerősöket hívtak a faluba.

–Sokat változott mostanra a világ, de továbbra is a tradíciókat nem feledve kell élnünk – fogalmazott, köszöntve a településre érkező vendégeket.

A szentmise után ünnepélyesen átadták a felújított polgármesteri hivatalt. A munkálatokat abból az összegből tudták elvégezni, melyet azok a települések kaptak a kormánytól, melyeknek nem volt adóssága, így nem kaptak pénzt a konszolidációkor. Összesen 224 millió forintot kapott Balástya, melyből 31,5 milliót költöttek a polgármesteri hivatalra. Ebből a két épület tetőszerkezetét kicserélték, új nyílászárókat helyeztek be, az intézmény új kerítést és kaput kapott, önkormányzati forrásból pedig a külső festést is megújították. A beruházás részeként jelentős parkosítást is végeztek a környéken, ezt azonban a közmunkaprogramos pályázatból finanszírozták.Ujvári László elmondta, a kormánytól kapott pénzt mindenképpen olyan beruházásokra akarták fordítani, melyek más pályázatokból nem lennének finanszírozhatók. Így a művelődési ház tetőszerkezetét szintén kicserélték, rendbe tették a köztemetőt, illetve járdákat és utat is építettek – utóbbira költöttek a legtöbbet, több mint 150 millió forintot.A hivatalos program mellet vasárnap sportnap is várta a balástyaiakat csapatépítő focizással, illetve a 30 éves egyesületalapítás alkalmából kiállítást is rendeztek. A búcsúban pedig vidámparki játékok és kirakodóvásár csábította az érdeklődőket. A rendezvényt este tűzijáték zárja.