Az egészségturizmus lesz az első a most bővülő kisteleki termálfürdőben

Néhány napja elkerítették a munkaterületet, jövő héten pedig a bontással és alapozással megkezdődik a kisteleki termálfürdő bővítése. Egy szerb-magyar közös pályázatnak köszönhetően épülhet fel egy 160 négyzetméteres, három szintes szárny, mely egészségturisztikai célokat szolgál majd.- A cél egy olyan központ létrehozása, mely különböző egészséges életmód tanácsadást és kapcsolódó gyógyászati kezeléseket szolgáltat a látogatók számára – mondta el Domonics János projektmenedzser. – A Magyarkanizsával közös pályázatból nekünk 351 ezer Euro jut, melyhez az önkormányzatnak 5 százalékos önerőt kellett hozzátennie. Ebből nem csak felépítjük, hanem be is rendezzük az új szárnyat. Lesznek benne masszázságyak, infraszauna merülődézsával, jakuzzi és egy caracalla wellneskád is, mely 260 fúvókával van felszerelve és 20 különböző testrész kezelésére és tengeri sós terápiára is alkalmas.A projektmenedzser elmondta, a beruházással a most még hiányzó szolgáltatásokat is tudják majd nyújtani a fürdőben, a masszázs pedig új, a jelenleginél kulturáltabb helyet kaphat. Az ígéretek szerint az építési munkálatok idejére nem kell bezárni a fürdőt, kisebb korlátozások, részleges lezárások azonban előfordulhatnak a Kossuth utcában. Ha minden a terveknek megfelelően halad, az új szárny 2020 február 28-ra lesz készen. A pályázat részeként pedig készül egy weboldal is, melyen egy virtuális tanösvényt hoznak létre.- Kistelek, Ásotthalom, Mórahalom, Palics és Magyarkanizsa látványosságait, illetve eseményeit szedjük majd össze. Bízunk benne, hogy ez hozzájárul majd ahhoz, hogy a térségbe több turista érkezzen. Elsősorban az egészségturizmusra koncentrálunk majd, ezeket kapcsoljuk össze a Kistelek-Magyarkanizsa útvonalon – mondta Domonics János. Az oldalon lehetőség lesz különböző túraajánlatok közül választani vagy saját bakancslistát létrehozni a kiválasztott látnivalókból és rendezvényekből. Ez arra ösztönzi majd a látogatókat, hogy a határ mindkét oldalán felfedezzék az érdekességeket.