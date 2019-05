Balástyai tűzoltó munkáját ismerték el

Virágh István példamutató munkája elismeréseként vehette át a Szent Flórián Emlékérmet. Fotó: Kormányos Sándor

1982 óta dolgozik önkéntes tűzoltóként Virágh István. Fotó: Kormányos Sándor

A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület még 1951. június 1-jén hat fővel alakult meg, ez a község legrégebbi, ma is működő civil szervezete. Most Virágh István koordinálásával dolgoznak az önkéntesek, az egyesület elnöke példamutató munkája elismeréseként Szent Flórián Emlékérmet kapott a Pilisszentivánon megrendezett XI. Országos Tűzoltó Börze és Találkozón Dobson Tibor tűzoltó dandártábornoktól, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökétől. Virágh István azt mondja, egyáltalán nem számított a díjra, hiszen ő nem ezért végzi munkáját, ettől függetlenül óriási elismerés számára. – 1996-ban lettem az egyesület vezetője, előtte édesapám irányította a tagokat, munkájáért Széchenyi Ödön-plakettben részesült, az elmúlt évek során ezt én is megkaptam, így szerencsére sikerült a nyomdokaiba lépnem – mondta el kérdésünkre.Virágh István 1982 óta tagja az egyesületnek, ahol katasztrófavédelmi és mentési feladatokat is ellát.– Legtöbbször én irányítom a járművünket, legutóbb vasárnap vettünk részt tűzoltásban, az avar kapott lángra az út mentén. Mindannyian önkéntesként tevékenykedünk, nem pénzért és elismerésért csináljuk. Jó érzés segíteni másokon, ezért csinálom én is, most már nyugdíjas éveim alatt, korábban pedig munka mellett tettem mindezt – nyilatkozta az elnök. Azt mondja, 2022-ig szól a mandátuma, addig biztosan végzi a munkáját, de ameddig egészsége engedi, addig folytatja.Megtudtuk, a Virágh családnál igen népszerű a tűzoltóhivatás, ugyanis nemcsak István követte édesapját, hanem Istvánt is a fia, aki Szegeden hivatásos tűzoltó, illetve István testvére is ezt a pályát választotta.