Díszpolgárától és egykori plébánosától búcsúzik Kistelek

Gyászmisét tartanak ma a kisteleki templomban. FOTÓ: KARNOK CSABA

A kőszegi városi temetőben ma temetik Rostás Sándor atyát, Kistelek díszpolgárát, aki 1977-től 1992-ig szolgált a városban plébánosként. Bár szerzetesrendje 1992-ben elszólította Kistelekről, a helyiek ma is jó szívvel és szeretettel emlékeznek róla.– Rostás Sándor atya kisteleki működése során bebizonyította, hogy a lelkek pásztoraként mindazzal, amit településünkért tett, teljes szívvel és hittel szolgált – fogalmazott Antal Imre plébános. – Sokat tett például a modernizálásért: 1977-ben villamosíttatta a harangokat, két évvel később a külső vakolás, festés és csatornázás készült el. Az orgonát 1980-ban újították fel, kicserélték a villany hálózatot, restaurálták a templomi szobrokat, új lett a fűtőberendezés, illetve új ministráns- és miseruhákat vásároltak – sorolta.Kistelek jelenlegi plébánosa elődjével kapcsolatban kiemelte: különösen nagy gondot fordított az ifjúság oktatására. – Míg 1977-ben mind­össze 60-80 gyermek részesült hittanoktatásban, 1992-re 432-re emelkedett ez a szám. Fiatalok számára filmvetítéseket szervezett missziós munkáról, illetve vallásos tárgyú művészfilmek bemutatására biztosított lehetőséget. A gyermekek, fiatalok számára pedig táborokat szervezett.Rostás atya 1992-ben missziós szolgálatra kapott megbízást, és elhagyta Kisteleket, de a hívek máig emlegetik nevét. – Biciklis papként tartják számon, aki kerékpárral rótta Kistelek utcáit. Mindenkit ismert, és őt is ismerte mindenki. Közvetlensége, emberekhez való odafordulása, segítőkészsége népszerűvé tette hívők és nem hívők körében egyaránt – mondta róla Antal Imre. – Utoljára 2017. augusztus 20-án, a városnapok alkalmával járt Kisteleken. Örömmel idézte fel az itt megélt lelkipásztori emlékeit. Találkozhatott régi híveivel, mindenkire név szerint emlékezett, és kedélyesen elbeszélgetett velük.Rostás Sándor tiszteletére ma 18 órakor megemlékező gyászmisét mutatnak be a kisteleki templomban.