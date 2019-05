Egészségfejlesztés az Árpád Fejedelem Gimnáziumban

Évente legalább egy olyan hetet tartanak a kisteleki Árpád Fejedelem Gimnáziumban, amelyen az egészséges életmódra hívják fel a gyerekek figyelmét. Tóth Gabriella igazgató a Délmagyarországgal azt közölte, hogy a diákok előadásokon és csoportfoglalkozásokon ismerkednek az egészséges életmód alapvető elveivel. Idén a dohányzás káros hatásairól, a közösségi média túlzott használatának veszélyeiről, a függőségekről szóltak ezek, de megismerkedhettek a tanulók az elsősegélynyújtás alapvető szabályaival és fontosságával is.



A 2017/18-as tanévtől pedig a Szeged–Csanádi Egyházmegye oktatási intézményeiben Benkő Zsuzsanna professzor irányításával egészségfejlesz- tő szervezetfejlesztő továbbképzések indultak az intézményvezetők és pedagógusok számára. Ennek a célja új típusú egészségfejlesztő szemlélet, a szervezeti kultúra formálása és tudatosítása. Idén pedig április 29-én az egyházmegye összes intézményében egyszerre szerveztek egészségfejlesztő napot.



A kisteleki középiskolában arra törekedtek, hogy az egészségtudatos életmódra nevelést a gyakorlatban valósítsák meg, és a programokon mindenki jól érezze magát. Az egész iskolát, még a tantestületet is megmozgatta Jeremiás Kamilla aerobikbemelegítése. Utána az egészséges táplálkozásra helyezték a hangsúlyt. Az iskola előcsarnokában a tanulókat reformalapanya- gokból készült szendvicsek, valamint gyógynövényekből készült teák várták. Ráadásul a gyerekek azon túl, hogy jó minőségű ételeket ehettek és ihattak, még egy tanórát is megúsztak, de ezt most kivételesen a tanárok sem bánták.