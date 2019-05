Elindult a kerékpárút-építés Sándorfalva és Ópusztaszer között

Letette az új kerékpárút alapkövét Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva, Tóth Margit, Dóc és Makra József, Ópusztaszer polgármestere Kakas Béla megyei elnökkel közösen. Fotó: Török János

– Mérföldkő Sándorfalva, Dóc és Ópusztaszer, illetve az egész megye számára a most megépülő kerékpárút, mely tízéves terv, de eddig nem volt rá megfelelő forrás. Számunkra kiemelt projekt a 980 milliós beruházás, mely az országos és a megyei területrendezési tervnek is része – hangsúlyozta kedden a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke a Sándorfalva–Dóc–Ópusztaszer vonalon épülő bicikliút alapkőletételén. Kakas Béla hozzátette, turisztikai szempontból is jelentős a fejlesztés, céljuk többek közt a természetbarát turizmust kedvelők kiszolgálása, hisz Sándorfalván a pihenőparkot, míg Ópusztaszeren az emlékparkot érintik majd.Az eseményen jelen volt a kivitelezést megvalósító Probart Kft. ügyvezető tulajdonosa is, aki arról adott számot, hogy a kerékpárút mintegy 17,6 kilométer hosszúságban épül ki. Bartucz Tibor elmondása szerint lakott területen kívül 2,5, míg a településeken belül 2,25 méter széles lesz azt út. Rámutatott: délen a Sándorfalva és Szeged között kialakított vonalhoz, míg északon az Ópusztaszer és Kistelek között létrehozott kerékpárúthoz csatlakoznak. Mint mondta, távolabbi cél Baks irányába folytatni a munkát, így a Szentes felé tartó szakaszhoz is kapcsolódhatnak.Az új úton lesz két árnyas pihenőhely is esőbeállóval, asztallal, padokkal, kerékpártámasszal és információs táblákkal, az egyiket a Balástya–Dóc összekötő út keresztezése közelében, a másikat pedig Sándorfalva külterületén az I. dűlő keresztezésénél alakítják ki. Emellett gondoskodnak az autóbusz-megállók megközelíthetőségéről is. A természetbarát turizmus kedvelőinek örömére jelentős részben a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területén és a Natura 2000-es hálózat Alsó-Tiszavölgy Különleges Madárvédelmi Területén halad keresztül.