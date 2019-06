Fáklyás misével zárták a hittanos ˝offline˝ tábort Csengelén - ahol mindig túljelentkezés van

Minden évben túljelentkezés van a csengelei hittanos, kézműves táborba, melyet a tanév végét követő héten tartanak. A szervezők szerint nem véletlenül: a vélekedésekkel ellentétben nem csak szomorkodva és imádkozva lehet tölteni egy ilyen tematikájú táborban az időt. Ezt pedig itt évről évre be is bizonyítják.– Ez egy offline tábor, mert abban hiszünk, hogy a társakkal nem telefonon, hanem személyesen jó tartani a kapcsolatot. Nincs kütyüzés és internetezés, mégis kiválóan el tudják foglalni magukat a gyerekek. Ebben az egy hétben ők is ráébrednek arra, hogy lehet másképp is tölteni a szabadidőt, mint a négy fal között – beszélt a tábor szellemiségéről Zólyomi-Katona Teodóra szervező. A hittantanár hatodik éve szervezi tanítványai számára ezt a programot nyár elején, melyre már februárban betelik az összes hely. – Az évek során kissé átalakult a tematika, mert azt tapasztaltuk, hogy a szabadtéri játékok ma már jobban érdeklik a gyerekeket, mint a kézművesség.Ettől függetlenül utóbbival is foglalkoztak a táborosok, munkáikból csütörtök este kiállítást is szerveztek a szülők számára, amikor az ifjúsági táborozóhelyen vendégül látták őket. A színpadon pedig kisebb csoportokban, rövid jelenetekben be is mutatták, mivel töltötték a hetet. – Mondtam, hogy készülni kellett volna – jegyezte meg félhangosan az egyik gyerek, amikor érzékelte, hogy kissé szétesett produkciójuk. Pedig nagyjából mindenki ugyanazokat a momentumokat elevenítette fel: fát faragtak, mozaikot készítettek, agyagoztak, és volt arcfestés, valamint strandolás is.– Jó volt nagyon. Főleg, amikor Majsára mentünk – mesélt élményeiről a 9 éves László Levente. – Én a műsor összeállítását szerettem legjobban – mondta a 11 éves Kovács Dominik.Aki a legjobban élvezte a tábort, nem tudtuk megkérdezni, ugyanis nem beszél. Buksi, a labrador valamelyik szomszéd kutyája, ám szinte az egész hetet a gyerekek között töltötte. A tiszteletbeli táborozó mindenkitől kapott egy jó szót vagy simogatást, ha a közelébe került, cserébe illedelmesen végighallgatta a csütörtök esti szabadtéri szentmisét is, melyet Kovács Zoltán celebrált.A gyertyákkal és fáklyákkal megvilágított udvaron a káplán igyekezett a gyerekek modern nyelvén beszélni, ennek megfelelően a világban lévő haragot, gyűlölködést és halált a sátán hekkeléseként definiálta, Jézust pedig antivírusként, mely kijavítja a bajokat. Beszédét gitárkísérettel tarkított énekkel színesítette, a végén pedig áldoztatott. – A felnőttek esetleg gyónhatnak is előtte – ajánlotta fel a szülőknek mosolyogva.Zólyomi-Katona Teodóra úgy fogalmazott, a rendhagyó szentmisével azt akarták megmutatni, hogy nem csak templomban lehet imádkozni és nem csak hittanórán lehet kereszténynek lenni.– Sokan azt hiszik, hogy egy hittanos tábor a szabályokról és az imáról szól. Ezt a vélekedést szerettük volna megdönteni ezzel a programmal, és megmutatni, hogy szigorúan és szeretve is lehet gyereket nevelni. Jobb visszajelzést pedig nem is kaphatnánk, mint hogy egykori táborosaink középiskolásként is visszatérnek segítőként, van, aki a közösségi szolgálatát is itt teljesíti.A gyerekek csütörtök este a táborban aludtak, és mivel sokkal több volt a jelentkező, mint a férőhely, volt, aki az udvaron sátrazott. Az utolsó napra így együtt ébredtek, délután pedig élményekkel feltöltődve zárták be maguk mögött a táborhely kapuját.