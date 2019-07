Háromszázan gyalogoltak a kisteleki éjszakában

Összesen hét megyéből érkeztek túrázók Kistelekre, de jöttek külföldről is. FOTÓ: ROOFOMEDIA

– Ez a program több volt, mint egy sportesemény. Az volt a célunk, hogy közösségi eseményt kínáljunk azoknak, akik vállalkoznak a két település közötti hét és fél kilométer legyaloglására, oda és vissza – mondta el lapunknak a Kisteleki Karate Klub SE ügyvezetője, Sipos Ádám Tamás. Az idei éjszakai túrán este 6 és 9 között indulhattak el a gyaloglók. Az első csapat 18 órakor kezdte a gyaloglást, míg az utolsók 21 órakor indultak el, ők éjfél után értek vissza a kiindulópontra. Sipos Ádám Tamás elmondta, a leggyorsabb versenyző – igaz, futva – két óra alatt teljesítette a távot, amit gyalogolva nagyjából három óra alatt lehet megtenni.Magyarországról összesen hét megyéből érkeztek nevezők, de jöttek külföldről is. Például a vajdasági Óbecséről, és Londonból is. Utóbbiak éppen családlátogatáson voltak itthon, és kihasználták az alkalmat a sétára is. Sipos Ádám Tamás azt is elmondta, hogy 281 embert regisztráltak, de voltak körülbelül harmincan, akik nem regisztráltak hivatalosan, viszont az ismerőseiket, barátaikat kísérve ők is teljesítették a távot. Egy emlékérmet, egy emléklapot és egy kulcstartót is kaptak, akik megtették a távot. A túra végén pedig zsíros kenyérrel és babgulyással várták őket. Érdekesség, hogy az eseményen nem csak emberek indultak. Összesen öt kutya kísérte végig a gazdáját, és ők is ehettek a babgulyásból és a zsíros kenyérből. A legfiatalabb nevező egy egyéves ikerpár volt. Őket még babakocsiban tolták végig a szüleik. A legidősebb rajthoz állóról nincs adat, de a szervező szerint sok nyugdíjas is elindult.A túra lényege egyébként az volt, hogy megmozgassák az embereket, de nem versenyszerűen. Mindenki olyan tempóban gyalogolt vagy futott, ami jól esett neki. – A helyi futókör tagjai természetesen nem gyalogoltak, hanem futva teljesítették a távot – mondta Sipos Ádám Tamás, aki hozzátette, hogy az esemény főszervezője Csúri Mihály volt. A Kisteleki Karate Klub SE szeretne hagyományt teremteni, ezért jövő nyáron is meghirdetik az esti teljesítménytúrát.