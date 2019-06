Határrendészek versenyeztek Ópusztaszeren

Az egész napos verseny Balázs László rendőrségi főtanácsos, az ORFK határrendészeti főosztályvezetője és Kertész Péter az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető igazgatójának megnyitóbeszéde után kezdődött. A határrendészek 15 számban versenyeztek. Volt például fegyverismeret, íjászat, vezetéstechnika, lovas ügyességi feladatok, tájékozódás, közúti határforgalom ellenőrzés, és mobil hőkamera kezelés is. De vízen is kellett ügyességi feladatokat teljesíteniük a határrendészeknek, amiben a Szegedi Vizimentő és Tűzoltó Szakszolgálat segített nekik.A határrendészek versenyét hagyományosan László napkor rendezik ,eg, mert Szent László a határőrök és a katonák védőszentje.A mostani versenyen összesen tizenhat csapat indult. Jöttek határrendészek Veszprém, Zala, Szabolcs-Szatmár, Somogy, Nógrád, Komárom-Esztergom, Hajdú-Bihar, Gyór-Moson-Sopron, Baranya, Bács-Kiskun és Békés megyéből is. De indított egy-egy háromfős csapatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az ORFK Rendészeti Igazgatósága, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság, a Készenléti Rendőrség és a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium is, akik egyébként meg is nyerték a versenyt. A második helyeb a Békés megyeiek végeztek, a harmadik pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapata lett.