Helyben készülnek a templom faberendezései Pusztaszeren

Három hónapja három asztalos dolgozik a Pusztaszeren épülő új templom berendezésein és nyílászáróin egy helybéli műhelyben. A koncepció az volt, hogy lehetőleg minden a faluban készüljön, így a külső és belső ajtók, a padok és az oltár is innen kerül majd be a hamarosan szerkezetkésszé váló épületbe.– A belső ajtók teljesen készen vannak, azokba már csak az üvegnek kell bekerülnie. A külső, kazettás ajtók közül lesz két kétszárnyas és két egyszárnyas, ezeken most dolgozunk – mutatta Hegedűs Zoltán bútorasztalos. A napokban megérkeztek a vasalatok is, így annak már biztosan nem lesz akadálya, hogy néhány héten belül felkerüljenek az ajtók végleges helyükre, a templom bejáratára. De elkészült már a padok prototípusa is, és az oltárt is lefestették.– Tűzifa árú rönkfával dolgozunk, ezeket mi dolgozzuk fel, így rengeteget spórolunk. Összesen csaknem 8 mázsa tölgy és fenyő volt az alapanyag – mesélte Grósz Sándor, a műhely vezetője. Ő már a tervezésben is részt vett, így a templom valóban úgy fog kinézni, amilyennek megálmodták.– Eredetileg a padok például sokkal egyszerűbbek lettek volna, szerencsére még idejében megváltozott a koncepció, így sokkal mutatósabbak lesznek az ülőhelyek – árulta el a mester. Mint fogalmazott, a napi 12 óra munka, amit ezzel a munkával tölt, azért nem megterhelő számára, mert azt csinálja, ami egyben a hobbija is. Ezért nem érzi tehernek, hogy munkatársai távozása után is bent marad még a műhelyben.– Az ajtó készítése a legtechnikásabb, hiszen annak szabályai vannak, ráadásul a tömör fát nehéz mozgatni is, egy szárny csaknem 90 kilós. Minden más munka viszont csak művészkedés és játék – jegyezte meg.Máté Gábor polgármester lapunknak elmondta, a fémmunkákat szintén pusztaszeri mesterember végzi, ahogyan a padokra kerülő díszítő kerámia is helyi művész munkája lesz.A templom a tervek szerint az év végére készül el teljesen, a karácsonyi misét remélhetőleg már ott tudják megtartani.