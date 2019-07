Ingyenes foglalkozások hátrányos helyzetű gyerekeknek: a problémákon is segíthet a pszichodráma

Szekeres Szilvia tapasztalatai szerint a szerepjáték során a visszafogott gyerekek önbizalmat kapnak és kinyílnak. Fotó: Kuklis István

– Én az igazság harcosa leszek – jelentette ki Ádám. – Én meg az árus, akinek van chestje – jelentkezett Bátor. A drámafoglalkozás vezetője itt el is vesztette a fonalat és visszakérdezett: az meg mi. Rajta kívül mindenki tudta a számítógépes játékokból: láda. Így indult a csütörtöki foglalkozás, ahol a gyerekeknek saját maguknak kellett kitalálniuk, milyen karaktert alakítanak, sőt még a történetet is. Egy halk szavú kislány macskaszuperhős lett, és volt egy Minecraftos hős is, aki mindennek át tud változni, sőt teleportálásra is képes. A fiúk a sztori elejét egy zombiinvázióval akarták kezdeni, de a lányok végül ezt nem szavazták meg.– Ma a gyerekek szinte kizárólag számítógépet nyomkodnak, nem meglepő tehát, hogy mindig ilyen történeteket találnak ki. De legalább valódi szerepjátékot játszanak, nem a virtuális világban léteznek – fogalmazta meg a foglalkozás egyik nagy előnyét Szekeres Szilvia pszichodramatista szakember. Mint elmondta, ez a foglalkozás az érzelmek szabad kifejezését segíti, fejleszti a kreativitást és a képzelőerőt, ráadásul a problémákon is segíthet.– Az én feladatom, hogy figyeljem, kinek milyen problémái vannak az életben. Azt beleszőjük a történetbe, amelyben megoldást is kaphatnak rá – magyarázta.A foglalkozásnak egyébként bizonyítottan van haszna. Szekeres Szilvia példaként említette, hogy egy előző foglalkozáson legnagyobb megdöbbenésére minden gyerek fegyveres gyilkos akart lenni a játékban. Gyorsan rájöttek azonban, hogy ha mindenki meghal, hamar vége lesz a foglalkozásnak. Hasonlóan maguk döbbentek rá arra is, hogy amikor egy romboló, durva játékot kezdtek el, az végeredményében egyiküknek sem tetszett, így következő alkalommal már egyikük sem akart ilyet.– magyarázta a szakember.– Jelenleg az Emberi erőforrások Minisztériuma támogatásával valósulnak meg az életmódváltó, egészségmegőrző programjaink, amelyeknek ebben az évben a gyermeket tervező vagy nevelő családok, valamint a kisgyermekek is célcsoportjai – mondta el Kovácsné Szabó Edit, az EFI szakmai vezetője. Az ötalkalmas gyermekjáték-drámafoglalkozásoknak egy célja van: a gyerekek megtalálják a játék során azokat a megoldásokat, amelyeket a mindennapi életben is tudnak használni, és közben jól is érezzék magukat.