Jövőre megszépül Kistelek belvárosa

Több zöldfelület legyen a belvá­rosban – ez volt a célja annak a pályázatnak, amelyet a Zöld Város programban adott be Kistelek. A település 700 millió forintot nyert erre a célra, amelyből a Rákóczi, a Kossuth, a Petőfi és az Árpád utcát tudják felújítani és megszépíteni.



– Az volt az elképzelés, hogy a szökőkutas körforgalomból kiinduló négy utca egységes ké­­pet mutasson, és a jelenleginél komfortosabb legyen az itt sétálók számára – mondta el Vass Rozália projektmenedzser.



– Első lépésként a járdákat felszedik, egy szintbe hozzák, majd mindegyiket egységes térkővel burkolják. Ez a munka a Rákóczi utcában már el is kezdődött. Itt és az Árpád utcában a nyitott árkokat is beburkolják és füvesítik, emellett pedig parkolósávot is létesítenek. Mindezeknek köszönhetően az útszélek is rendezettek lesznek, megszűnnek a mostani poros padkák.



A kisteleki belváros látványvilágát ugyanaz a fiatal páros, Vakula Réka tájépítész és Fontos Rómeó építész készítette, amely a szegedi Széchenyi teret is újraálmodta. A projekt fontos része a növényzettel borított felületek növelése. Vass Rozália elmondta, összesen 18 ezer 500 négyzetmétert fü­vesítenek be, több mint 6000 cserjét, közel ugyanennyi évelő növényt és 436 fát ültetnek el.



– Sajnos néhány fát emellett ki is kell vágnunk az állapotuk miatt, de a tervezés során is az volt a cél, hogy a lehető leg­több, már meglévő növény meg­maradjon – magyarázta.



A négy utcába padok, kukák és biciklitárolók kerülnek majd, és a projekt részeként egy játszóteret is kialakítanak a pol­­gármesteri hivatal udvarán. A Rákóczi utcával a kivitelezők augusztus 20-ára elkészülnek, tavaszra pedig a másik három utca is megújul.



– Az építőiparban tapasztalható drágulás miatt a két éve in­­dult projekt költségvetése is megnőtt – mondta el Vass Rozália.



– A közbeszerzést már eleve egy módosított tervre írtuk ki, igyekeztünk spórolni, de az összköltségvetés így is csaknem 33 millió forinttal drágult. Erre többletforrásigényt adtunk be. Hogy megkapjuk-e a hiányzó összeget, arról ha­marosan megszületik a döntés – mondta a tájépítész.