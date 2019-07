Kulturális tábor határon át

A tábor kedden kezdődött és vasárnapig tart. A programok között szerepel szerbiai lá­­togatás, és Szeged is fontos helyszín lesz az emlékpark te­rületén kívül.



A tábor fő helyszíne ugyanis az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, ahol az egyes kiállítási egységekhez alakított napi tevékenységeken vehetnek részt a gyerekek.



A táborozók a zentai tartóz­kodásuk ideje alatt szak­ve­zetéssel és kóstolással egy­­bekötve tekintik meg a cso­­koládémanufaktúrát, valamint a Történelmi Levéltárba is el­látogatnak. Szegeden pedig felkeresik a Szeged 300-hoz kapcsolódó tortás kiállítást, ellátogatnak a vadasparkba és a dómba is, illetve a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tudástárában is élményeket gyűjthetnek.