Lengyel gyűjtemény érkezett az ópusztaszeri emlékparkba - fotók

Magyarországon soha nem látott kiállítási anyagok érkeztek Lengyelországból az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba, az értékes darabokból május 17-én nyílik tárlat, amelyet egészen augusztus 31-ig vehet majd szemügyre a nagyérdemű. Ott voltunk szerdán a nem mindennapi darabok kicsomagolásán, az emlékpark múzeumi csoportjának szakmai részlegvezetője, Szabó Dénes Kristóf lapunknak elmondta, a lengyelek 16. és 18. század közötti nemesi reprezentációját és identitástudatát mutatják be, fegyverek, ruhadarabok és értékes portrék is a gyűjtemény részei.– Ez a korszak kulturális értelemben a szarmata stílus korszaka, ugyanis az a hit él, hogy a lengyel nemesség a szarmatáktól származik. Bár ez csupán legenda, az országban mégis fontos elemmé váltak, éppúgy, mint a magyar nemességben a kunok. Ezt az orientalizáló öltözéktől kezdve a fegyverzeteken át a hajviseletig tükrözték. A Tarnówi Regionális Múzeum gyűjteménye eleve már Lengyelországban is kiemelkedő, ebből válogattunk, arra törekedve, hogy minél összetettebb legyen, minél több elemét mutassa meg a korszak kultúrájának. Királyi dekrétumok, kézifegyverek is láthatóak lesznek. Ezeknek érdekes magyar vonatkozásuk is van, hisz jelentős részük magyar közvetítéssel került a lengyelekhez. Például a szablya is Báthory István fejedelemtől származik, az 1900-as években vált lengyellé a markolat módosításával. De a török köntös viseletét is a magyaroktól örökölték meg, később sajátos kiegészítőt használtak hozzá. Ezek mind a lengyel nemzeti öntudat részévé lettek – magyarázta a régész.Megtudtuk, nemesnek lenni mást jelentett Lengyelországban, ugyanis nem járt együtt a jóléttel és a politikai befolyással, viszont minden réteghez kötődtek, az egész nép identitására hatással voltak.